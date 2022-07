Tom Boonen: "Onnozel om te zeggen, maar eigenlijk heeft Van Aert geen moeite moeten doen voor groen"

Tom Boonen heeft een opvolger als het gaat over het winnen van de groene trui. Hij heet Wout van Aert. Van Aert is de eerste Belg die groen verovert in de Tour sinds Boonen in 2007.

Van Aert deed het met zo'n overmacht dat hij wel eens vertrokken zou zijn voor een lange reeks. In Het Laatste Nieuws buigt Boonen zich over de potentiële tegenstand de volgende jaren. "Het is onnozel om te zeggen, maar eigenlijk heeft Van Aert geen moeite moeten doen voor groen. Hij kwam bijna vanzelf in de trui terecht, zonder druk of stress. Wie gaat hem in de toekomst uitdagen?"

DE RUG VAN VAN DER POEL

Eeuwige rivaal Mathieu van der Poel misschien? De Nederlander 'rateerde' de Tour van 2022, maar zal er binnenkort ongetwijfeld wel opnieuw staan. "Van der Poel heeft de klasse, maar zijn carrosserie hapert soms. Denk maar aan zijn rug en zo."

Er zijn nog wel wat jonge talenten die ook het profiel hebben om mee te strijden voor de puntentrui in de Tour de France. "Iemand aan wie ik spontaan denk, is Biniam Girmay. Qua mogelijkheden ligt hij in hetzelfde laatje als Van Aert. Ethan Hayter is ook zo iemand. Ik ben benieuwd hoe die zich gaat ontwikkelen."