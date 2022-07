🎥 Australische die vol inreed op Cavalli nog gewoon in koers: "Roekeloos" en "Dat was nog het ergste"

Australisch kampioene Nicole Frain zorgde maandag voor een verschrikkelijk medisch bulletin, door al te roekeloos in te rijden op een valpartij en daarbij Marta Cavalli een schedeltrauma te bezorgen.

Gek genoeg mag Frain een dag later gewoon starten in de Tour de France voor vrouwen. In het mannenpeloton zou over zo'n actie ongetwijfeld schande gesproken worden, maar de organisatie laat betijen.

"Er gingen veel stemmen op om haar uit koers te zetten. Er kwam heel wat commentaar en kritiek", aldus Ine Beyen bij Sporza. "Het was een opmerkelijke zet van haar, maar als je dan haar verhaal hoort ... Ze zag een gaatje, maar dat is heel vreemd want er is niets te zien."

Roekeloos

"Het was roekeloos, maar dat je zoiets in een flits probeert kan ik nog begrijpen", pikte Ruben Van Gucht in. "Maar haar reactie achteraf was heel erg. Dat was misschien het ergste van allemaal nog wel."

"De ploeg draagt ook een verantwoordelijkheid. En het lijkt op dit moment ook nog niet doorgesijpeld, want er kwam nog geen tweede reactie met excuses. Ik denk dat er hier en daar in het peloton wel met een scheef oog naar haar worden gekeken nu." Er zou ondertussen wel een excuus richting Cavalli zijn gestuurd.