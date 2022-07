Het programma van Julian Alaphilippe is een beetje in de war na zijn coronabesmetting

Julian Alaphilippe blijft tegenslag hebben. Door zijn coronabesmetting moet hij een deel van zijn programma weer herzien.

Na zijn coronabesmetting in de Tour de Wallonie moest Julian Alaphilippe opgeven in zijn 1e rittenkoers sinds Luik-Bastenaken-Luik. Opnieuw een streep door de rekening van de wereldkampioen.

Door zijn coronabesmetting komt de Clasica San Sebastian sowieso te vroeg. Quick Step-Alpha Vinyl laat renners opnieuw pas koersen als ze geen symptonen meer hebben en als ze een Ct-waarde hoger dan 30 hebben. Na San Sebastian volgt in principe de Tour of Leuven (7 augustus) en de Tour de l'Ain (9 tot 11 augustus). Die komen in principe niet in gevaar.

Daarna volgt de Vuelta. Wilfried Peeters bekijkt het positief. Aan Het Nieuwsblad zegt hij dat als hij nu positief is, later niet meer positief in Spanje kan zijn. Alaphilippe blijft alleszins hoopvol: "Ik hoop over enkele dagen weer beter te zijn."