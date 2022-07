Affiche Belgisch criterium wordt steeds mooier: ook Mathieu van der Poel en Biniam Girmay tekenen present

Aalst en Roeselare zijn achter de rug, maar ook een ander criterium wordt de moeite. Van der Poel en Girmay zullen op de deelnemerslijst staan: dat zegt al genoeg.

Donderdag gaat een Natourcriterium door in Herentals. Daar zal Wout van Aert pas helemaal de grote man zijn. Van Aert werd geboren in Herentals, voor hem is het dus een echte thuismatch. Het zal er ongetwijfeld op de koppen lopen zijn voor dé uitblinker bij uitstek uit de Tour de France.

Ook naast de aanwezigheid van Van Aert kan Herentals Fietst een mooie startlijst voorleggen. Daar zijn nog twee ronkende namen aan toegevoegd: Mathieu van der Poel en Biniam Girmay. Van der Poel won onlangs al het criterium van Boxmeer en krijgt in Herentals de kans om zijn vertrouwen nog wat meer op te krikken. Girmay werkt eerst nog de Ronde van Wallonië af.

TEVREDENHEID BIJ ORGANISATIE

Hun komst is een opsteker voor de organisatie in Herentals. "Het wordt steeds moeilijker om een deelnemersveld samen te stellen voor een criterium", aldus medeorganisator Philippe Mariën. "De kalender raakt steeds voller, de ploegen zijn soms op drie fronten tegelijk actief, en een aantal renners zijn al op stage voor de Vuelta en het najaar. Maar al bij al zijn we toch heel tevreden over ons deelnemersveld."