Jan Bakelants kan tranen niet inhouden: "Net zoals in 2013 in de Tour"

Jan Bakelants won de slotetappe van de Tour de Wallonië en kon met zijn vreugde geen blijf.

Het was maar liefst zes jaar geleden dat Bakelants nog een rit gewonnen had. “Het begin van deze week voelde ik mij nog superslecht door de warmte”, vertelde Bakelants. Maar vandaag was dat helemaal anders. “Op iedere kasseistrook vandaag was ik bij de beste. Ik had superbenen.”

Aan de ritzege dacht hij echter niet. “Ik wilde Lorenzo Rota op het einde lanceren. Voor 150 procent ging ik aan en toen heb ik niet meer nagedacht – net zoals in 2013 toen ik het geel pakte in de Tour.”

“Alle emotie kwam eruit, de frustratie, de woede, de uitbarsting was enorm. Ik dacht aan mijn familie. Gisteren heb ik niet voor hen kunnen winnen, maar vandaag wel, voor mijn drie kinderen. Het is een enorme opluchting. Ik ben er in blijven geloven, en dat is dus ook wat je als oudere renner moet blijven doen. Het geeft misschien ook wat vertrouwen aan de oudere renners.”