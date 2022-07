Na Kopecky op Champs-Élysées een tweede derde plaats voor SD Worx: "Een goed teken voor de volgende dagen"

Met een derde plaats voor Kopecky op de Champs-Élysées was de Tour voor SD Worx behoorlijk begonnen. Een dag later zat niemand mee in de kopgroep, dat was een tegenvaller. In rit 3 was er dan wel opnieuw een derde plaats.

Deze keer behaald door Ashleigh Moolman-Pasio. "We zaten in een goede positie, want zowel Demi Vollering als ik waren mee. In de afdaling is Demi ten val gekomen, dat was echt zonde. Ik bleef kalm en wachtte tot ze kon terugkeren. Nadien was het een tactisch spelletje."

STERK OP DE KLIMMETJES

Bergop maakte de 36-jarige veterane "een prima indruk. "Ik deed mee op de klim voor de bonificatieseconden en daar hebben we ook schade aangericht. Ik voelde me sterk op de klimmetjes", voelde de Zuid-Afrikaanse dat zelf zo ook aan.

Toch werd het geen overwinning. "Ik denk dat ik iets te vroeg ging. Kasia Niewiadoma ging vrij vroeg aan. Ik passeerde haar en moest dan wel een paar seconden gaan zitten. Ik probeerde nadien opnieuw, maar het was niet genoeg om de ritzege te behalen. Ik voelde me heel sterk, dat is wel een goed teken voor de volgende dagen."