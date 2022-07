Grote smaakmaker op affiche Tour of Leuven: Alaphilippe keert terug naar plek waar hij tweede wereldtitel behaalde

Julian Alaphilippe keert terug naar Leuven, de plaats waar hij zijn tweede wereldtitel behaalde. En wel voor de Tour of Leuven.

De GP Jef Scherens wordt dit jaar omgedoopt tot de Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens. Deze eendagskoers staat op zondag 7 augustus op de kalender en wie prijkt er op de affiche? Jawel, Julian Alaphilippe, die er uiteraard wel vertrouwd mee is om in Leuven te kunnen juichen.

"Juian Alaphilippe komt terug naar Leuven", kondigt de organisatie met veel trots aan. "Ik kijk enorm uit naar deze Tour of Leuven", zegt de drager van de regenboogtrui zelf. "Dit is totdusver niet het makkelijkste jaar voor mij, maar terugkeren naar het parcours waar ik wereldkampioen werd, zal toch heel speciaal zijn."

Uiteraard zal zijn vorige passage in Leuven hem voor altijd bijblijven. "Die 26e september was een hele mooie dag: wat een massa volk langs de kant en wat een ongelooflijk lawaai, dat zal ik nooit ofte nimmer vergeten. Het betekent enorm veel voor mij om de film van die dag terug te kunnen afspelen tijdens de Tour of Leuven."