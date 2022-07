Julie De Wilde behoudt haar witte trui ondanks pech: "Ik heb me toch geamuseerd"

Julie De Wilde heeft na de gravelrit haar witte trui kunnen behouden. Nochtans kende ze pech.

Op de laatste gravelstrook kende Julie De Wilde pech. "Op zich lagen de stroken er wel goed bij", zei ze aan Sporza. Enkel die laatste lag er echt slecht bij, maar op zich lagen ze me wel. Ik vond het best leuk."

De Wilde kreeg een nieuw wiel en startte de achtervolging: "Ik wist dat er concurrenten voor het jongerenklassement vooraan reden. Dus ik moest vol doorrijden. Ik heb dus afgezien."

Uiteindelijk kon De Wilde haar witte trui nog veiligstellen. Ze had 16 seconden over op Julia Borgström. "Ik ben blij dat ik mijn trui heb kunnen veiligstellen. En ondanks de pech heb ik me goed geamuseerd", besloot De Wilde.