Lorena Wiebes alweer oppermachtig in de sprint en viert tweede Tourritzege, gele trui Vos in de top drie

Een lange rit van meer dan 175 kilometer was in de eerste plaats voor Lorena Wiebes, draagster van de eerste gele trui, nog eens een kans op een ritzege in de Tour. Een massasprint werd immers verwacht.

Uiteraard legde niet iedereen zidh daar bij voorbaat bij neer. De kopgroep bestond in de vroege vlucht uit Victoire Berteau, Emily Newsom, Anya Louw (van NXTG) en Anti Christofourou. De ontsnapping van dat kwartet kon op goedkeuring van het peloton rekenen. Er kwam wel even een tegenoffensief van Grangier, Biriukova en Christie. Dat werd al snel een halt toegeroepen.

MASSALE VALPARTIJ

De maximale voorsprong van 3'45" begon nadien ook te dalen. Van een rustig dagje in het peloton was overigens geen sprake: er was weer een massale valpartij. Onder meer Lotte Kopecky, Julie De Wilde en Annemiek van Vleuten waren erbij betrokken. Vooral Emma Norsgard leek zwaar aangeslagen.

De gevolgen in de wedstrijd waren voor Kopecky niet min: ze zat even op meer dan een minuut, maar zou met een groepje toch weer de aansluiting maken voor het begin van de finale. Op de Col du Haut du Bois, de laatste col van de dag, ontdeden Berteau en Christofourou zich van hun twee kompanen. Vanaf dan werd het een strijd tussen de twee resterende vluchters en de sprintersploegen.

LONGO BORGHINI VERKEERDE KANT UIT

De voorsprong van het duo bleef enige tijd schommelen rond de veertig seconden. In de laatste tien kilometer kwam er toch nog een versnelling in het peloton en vlogen de seconden er toch af. Op een kleine drie kilometer van de streep was de hergroepering een feit. Nadien kwam er nog een opmerkelijk beeld: Longo Borghini die in een bocht de verkeerde kant op.

Aan de streep werd de logica wel perfect gerespecteerd: Lorena Wiebes was opnieuw veel te snel voor al de rest. Elisa Balsamo spurtte naar de tweede plek, gele trui Marianne Vos naar de derde plaats. De leiderstrui blijft dus om haar sschouders.