Lotte Kopecky nog niet op haar best in Tour de France Femmes: "Slechte benen teruggevonden"

Lotte Kopecky heeft enorm toegeleefd naar de Tour de France Femmes. De benen laten haar uitgerekend nu echter enigszins in de steek.

Met winst in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen is Kopecky aan een dijk van een seizoen bezig. Het is voorlopig echter opnieuw haar Tour. In de vierde rit kon ze wel terugknokken vanuit de achtergrond om te finishen in de groep der favorieten. De vijfde rit draaide uit op een massasprint, maar Kopecky haalde de top tien niet.

"De deur ging toe en dan is het remmen en ben je alle snelheid kwijt", legt Kopecky uit bij Sporza. "Ik vind het geen grote gemiste kans, want ik denk dat ik mijn slechte benen terug heb gevonden. Het draaide niet echt lekker. Ik heb er zelf ook geen verklaring voor. Ik kwam er gewoon niet door."

FIETSWISSEL

Die massale valpartij kon ze ook van op de eerste rij beleven. "Ik ben zelf niet gevallen, maar zat er wel tussen. Dan is het gewoon rustig blijven, de fiets nemen en wachten op Chantal van den Broek-Blaak." Er kwam later dan nog een fietswissel aan te pas. "Ik had het gevoel dat er iets mis was met mijn achterwiel", verklaarde Kopecky die beslissing.

Nochtans was ze na die valpartij wel nog op haar initiële koersfiets doorgereden. "Ik had beter bij de crash meteen gewisseld. Op het eerste zicht leek het nog wel oké, maar voor de zekerheid heb ik dan toch gewisseld."