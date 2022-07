Marlen Reusser wil een hogere BMI-drempel in het vrouwenpeloton: "Te mager is voor niemand goed"

Marlen Reusser had na haar ritzege in de Tour de France Femmes een opvallende boodschap. Dat zei ze in Vive le Vélo.

Na haar ritzege in de gravelrit van de Tour de France Femmes had Marlen Reusser een gesprek met Maarten Vangramberen voor Vive le Vélo. Daarin had ze een duidelijke mening over het gewicht van een renster.

"Er moeten betere maatregelen rond het gewicht komen", zei Reusser. "Ook moet de BMI-drempel naar omhoog. Voeding en gewicht zijn een belangrijk deel van onze sport. Iedereen is daarmee bezig. Sommigen moeten gewoon op hun gewicht letten, maar anderen worden mentaal ziek en ontwikkelen een eetstoornis."

UCI

"Ik denk dat het goed is om de rensters met een gezondheidsprobleem er dan uit te halen", ging Reusser verder. "Dat zijn maar enkelingen, maar zo gaan anderen niet denken dat ze ook zo mager moeten zijn, want dat is voor niemand goed."

Reusser nam ook al contact op met de UCI: "Ik heb een brief geschreven, maar ik kreeg niet meteen antwoord. Daarna heb ik wat geklaagd in een Zwitserse krant. Daarna kreeg ik een uitnodiging om bij UCI-voorzitter David Lappartient op gesprek te gaan."