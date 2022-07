Ook Lotto Soudal heeft selectie voor San Sebastián klaar: volop rekenen op de Deen Andreas Kron

De selecties voor de Clásica San Sebastián stromen binnen. Ook bij Lotto Soudal, dat op Andreas Kron vooral rekent, zijn ze klaar met hun huiswerk.

Vanuit Belgisch oogpunt verspreidde gisteren Quick-Step Alpha Vinyl zijn selectie al, met een ploeg rond Remco Evenepoel. Inmiddels hebben ook heel wat andere ploegen hun selectie bekendgemaakt, inclusief Lotto Soudal. Dat hoopt dus op een sterke Andreas Kron, die vierde werd in een Touretappe en in een andere rit zonder pech ook dicht was geëindigd.

Wie moet hem dan gaan ondersteunen? Dat zijn Carlos Barbero, Matthew Holmes, Harry Sweeny, Maxime Van Gils, Viktor Verschaeve en Xandres Vervloesem. Al zal Van Gils na zijn zevende plek in de Ronde van Walloniê ook wel de vrijheid krijgen om iets te ondernemen, als hij zich goed voelt.

Voorts zal er wel een duidelijke rolverdeling heersen voor de renners van Lotto Soudal die zich zaterdag melden aan de start van de Clásica San Sebastián.