Wiebes wil nog haar landgenote Vos bedreigen voor groen: "Beste sprinter ter wereld? Zeg ik niet graag over mezelf"

Tuurlijk is Wiebes de beste sprinter ter wereld. In de groene trui, die eigenlijk Vos toebehoort, sprintte de renster van DSM naar haar tweede ritzege in Tour de France Femmes.

"Het was een vrij chaotische finale. We wilden goed zitten aan de U-bocht met 1,7 kilometer te gaan en Georgi Pfeiffer bracht me veilig naar de goede wielen", besprak Wieber de aanloop naar de spurt. "We gingen die bocht in met veel snelheid. Als we eruit kwamen, zat ik nog altijd in goede positie en kon ik antwoord bieden aan de meiden die met snelheid van achteruit kwamen. Ik kon de sprint rijden die ik wilde rijden."

Dit was de langste koers die ik ooit reed

Het bijzondere aan de vijfde Touretappe was vooral de afstand. "Dit was de langste koers die ik ooit reed. Als je er de officieuze start bijtelt, komen we bijna aan 180 kilometer. Dat doe ik niet eens op training. De ploeg nam wel goed de controle en Franziska Koch deed een uitstekende job; Het was misschien mijn laatste kans op een ritzege, ik voelde dus wel wat druk. Ik ben blij dat ik mijn kans heb gegrepen."

En of ze dat deed: er stond opnieuw geen maat op Wiebes. Haar dominantie in de sprint hebben we dit seizoen al vaak mogen aanschouwen. "Dat ik de beste sprintster ter wereld ben? Als jij het zegt. Dat zeg ik niet graag over mezelf. Het groen is ook nog een doel in deze Tour, ja." Dat wordt echter geen evidente opgave. Vos heeft momenteel 26 punten meer.