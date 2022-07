Jolien D'hoore opgetogen: "Geflatteerd door vertrouwen van Patrick Lefevere"

AG Insurance-NXTG mag zich in de Tour de France Femmes meten met de wereldtop, al is dat geen gemakkelijke opgave.

De jonge ploeg van Patrick Lefevere staat in de Tour de France en dat is op zich al groot succes te noemen. Jolien D’hoore speelt een belangrijke rol in het damesproject van de grote baas van QuickStep- Alpha Vinyl.

“Ik vind het heel leuk en flatterend dat ik het vertrouwen krijg van Patrick”, zegt D’hoore aan Het Nieuwsblad. “We hebben vaak contact. Hij vraagt dan: Wat heb je nodig? Ik probeer het te regelen! Leuk dat je zoveel invloed hebt en dat je op korte termijn veel kan veranderen.”

De licentie voor de WorldTour is aangevraagd. “Het budget is rond en het sportieve plan staat klaar. Het is nu wachten wat de UCI beslist eind november. Er zijn nog een pak ploegen die willen toetreden en het is nog onduidelijk hoeveel ploegen er mogen bijkomen. Maar zelfs als we die licentie niet krijgen, zullen we volgend jaar meedoen voor de prijzen, dat kan ik je garanderen.”