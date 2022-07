Wout van Aert steunt To Walk Again: "Enige peterschap dat ik ooit heb aanvaard"

Donderdagavond maakte Wout van Aert voor het na-Tourcriterium van Herentals tijd om de postrevalidatieafdeling van vzw To Walk Again te bezoeken.

Jaren geleden nam Wout van Aert al het peterschap van de vzw op zich. “Tja, op zeker moment brak ik mijn sleutelbeen in de koers. In 2014 was dat”, vertelt Wout van Aert aan Het Nieuwsblad. “En dus kwam ik bij dokter Toon Claes in Herentals terecht.”

De twee spraken over To Walk Again. “Ik ben daarover blijven doorvragen. Ik werd gesolliciteerd om mij voor allerlei goede doelen mee in te zetten, maar nergens had ik het gevoel dat ik het verschil kon maken. Ik voelde mij er nooit echt bij betrokken. Bij To Walk Again wel.”

“Sarah en ik hebben als gevolg daarvan het peterschap over To Walk Again aanvaard. We hadden daar een goed gevoel bij en dat goed gevoel is er vandaag nog steeds. Het is ook het enige peterschap dat ik ooit heb aanvaard en er zullen er ook geen bijkomen, ik wil continuïteit in mijn engagement leggen.”