🎥 Annemiek van Vleuten is outstanding in de koninginnenrit van de Tour de France Femmes

Annemiek van Vleuten heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femmes gewonnen. Ze liet op de Platzerwasel haar laatste tegenstander achter en kwam solo aan.

De 7e rit van de Tour de France Femmes begon vlak, maar na 40 km begonnen de Vogezen. Eerst moesten de rensters over de Petit Ballon. Daarna volgde de Platzerwasel. Op meer dan 50 km van de streep passeerde ze voor de 1e keer de streep om nog een grote lus te maken en via de Grand Ballon in Le Markstein aan te komen.

Het was een hevige start en die zorgde voor slachtoffers. Tweevoudig ritwinnares Lorena Wiebes had nog te veel last van haar val in de vorig rit en moest opgeven.

Uiteindelijk vertrokken 33 rensters. Daarbij zaten 3 Belgen: Valerie Demey, Sanne Cant en Jesse Vandenbulcke. Op de Petit Ballon was hun liedje al uitgezongen. Even later reden Annemiek van Vleuten en Demi Vollering weg op de Petit Ballon. Samen bouwden ze een voorsprong uit en reden ze naar de Platzerwasel.

Op de Platzerwasel viel van Vleuten op 1 km van de top aan. Vollering kon niet volgen en van Vleuten breidde haar voorsprong stelselmatig uit. Op de top van de Grand Ballon had ze 3,5 minuten voorsprong en ze reed zonder problemen naar de streep in Le Markstein. Vollering eindigde op de 2e plaats.