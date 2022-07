Annemiek van Vleuten neemt een stevige optie voor de eindwinst: "Het is niet mijn stijl om te wachten"

Annemiek van Vleuten heeft een stevige optie voor de eindwinst in de Tour de France Femmes genomen. In het flashinterview verklaarde ze haar exploot in de Vogezen.

"Ik besef nog niet zo goed wat ik gedaan heb", zei Annemiek van Vleuten tijdens het flashinterview. "Het was zo'n rollercoaster nadat ik eerder in de Tour de France Femmes ziek was. Het is dan ongelooflijk en mooi dat ik met een solo op zo'n manier kan winnen."

Van Vleuten had wat achterstand in het klassement opgelopen in de voorbije ritten. "Daarom moest ik al vroeg aanvallen", ging ze verder. "Ik moest tijd goedmaken. Op voorhand had ik de rit al verkend en toen zag ik dat de Petit Ballon al vrij zwaar was. Dus daarom viel ik daar al aan. Mijn stijl is ook gewoon om aan te vallen en niet af te wachten."

FITHEID

Uiteindelijk reed van Vleuten iedereen op minuten. Ze bleef nadien bescheiden: "Ik ben ouder dan de andere rensters. Dus ik heb al meer kunnen trainen. Ik wil wel duidelijk zijn. Het is niet dat de andere minder trainen. Ik train gewoon al veel langer en dan komt het neer op fitheid. Het is ook zo dat de etappe me goed lag. Als de anderen blijven verder doen, zullen ze dat ook kunnen."

Na 7 etappes mag van Vleuten voor het eerst de gele trui aantrekken. "Voor deze Tour begon, dacht ik dat de gele trui altijd iets voor de mannen was. Maar dan zag ik Marianne Vos met de gele trui en zag ik dat het iets speciaals is. De gele trui is een mooi extraatje op deze overwinning", besloot van Vleuten.