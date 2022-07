"Wout van Aert is selectief ziek, hoe ging dat weer met Kortjakje?"

Geen Wout van Aert in de Clasica San Sebastian, want hij is ziek en past voor de Spaanse klassieker. Michel Wuyts heeft er wel wat over te zeggen.

"De Clásica San Sebastián moet dus zonder Wout. Die is namelijk selectief ziek. Op zaterdag wel, maar de donderdag ervoor niet. Hoe ging dat weer met Kortjakje?", vraagt Wuyts luidop in Het Laatste Nieuws. Batterijen opladen Om vervolgens toch meteen het forfait van Wout van Aert te plaatsen in het bredere verhaal na slopende weken: "Ach kom, gesakker zou zeer misplaatst zijn." "Na de ultieme uitputtingsslag die hij van de Tour maakte, mag een lange poos decompressie wel. Leeglopen, dat brein. Opladen, de batterijen."