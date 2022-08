INEOS Grenadiers ziet renner naar BikeExchange-Jayco overstappen

De 25-jarige Eddie Dunbar zal volgend seizoen niet meer voor INEOS Grenadiers rijden.

Hij maakt de overstap voor de komende drie jaar naar BikeExchange-Jayco, een gerucht dat al enkele weken de ronde deed.

“Het is echt spannend om een dergelijke getalenteerde en jonge renner op te nemen in onze ploeg”, zegt teammanager Brent Copeland in een mededeling. “Eddie heeft al een sterk seizoen achter de rug. We hebben hem zien groeien als renner en we geloven dat hij goed bij ons past.”

“We hebben er vertrouwen in dat hij een grote rol zal spelen in het versterken van onze ploeg in etappekoersen. Eddie is een echte racer en we kijken ernaar uit om te zien wat hij allemaal kan bereiken binnen onze ploeg.”

Ook Dunbar kijkt al uit naar zijn nieuwe uitdaging. “Ik kijk ernaar uit om zelf meer kansen te krijgen, om deel te nemen aan de grotere wedstrijden. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en ik heb hoge verwachtingen. Ik kan niet wachten!”