Clément Champoussin gaat naar Arkéa-Samsic en komt Amaury Capiot vervoegen

Clément Champoussin heeft een contract bij Arkéa-Samsic getekend. Hij komt over van AG2R Citroën.

Vorig jaar won Clément Champoussin nog een etappe in de Vuelta. Dit jaar was hij dichtbij een ritzege in de Ronde van Zwitserland. Telkens haalde hij dat resutlaat na een vroege vlucht in een bergetappe.

Arkéa-Samsic plukte hem weg bij AG2R Citroën, waar Champoussin al sinds 2020 als volwaardig lid actief was. Daarvoor was hij een half jaar stagiair in 2018 en in 2019.

Jeune coureur prometteur, grimpeur, 𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗼𝘂𝘀𝘀𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝗶𝗿 en 2023 ! 🤝



August 2, 2022

"Algemeen manager Emmanuel Hubert toonde me hun plan met mij", zegt Champoussin. "Ze toonden meteen dat ze vertrouwen hebben in mij. Dat speelde sterk mee in mijn beslissing. Ook weet ik dat de sfeer goed zit binnen het team."

Champoussin zal vooral uitkijken naar bergetappes in rittenkoersen: "Het is mijn bedoeling om in de vroege vlucht mee te gaan. Eerst in een rittenkoersen van een week nadien van 3 weken. Zo komt er niet zo veel druk voor mij qua klassement."

Bij Arkéa-Samsic komt Champoussin Amaury Capiot tegen. De andere Belgen bij Arkéa-Samsic, Benjamin Declercq en Christophe Noppe, hebben nog geen nieuw contract bij de Franse ploeg.