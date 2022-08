Girowinnaar terug in het peloton: "Het was een shock voor mijn systeem"

Jai Hindley is terug in het peloton. In Spanje rijdt de regerende Girowinnaar zijn 1e koersen sinds zijn eindoverwinning in Italië.

Eind mei won Jai Hindley de Giro. Nadien zagen we hem een hele tijd niet in het peloton. Tot na de Tour. Hindley stond vorige zaterdag aan de start van de Clasica San Sebastian. Hij reed die wedstrijd niet uit. Een dag later reed hij de Circuito de Getxo.

In de Ronde van Burgos rijdt Hindley ook mee: "Eerlijk gezegd was het zaterdag een shock voor mij na mijn lange break. Ik had me nochtans goed voorbereid in Andorra, maar ik heb altijd koersritme nodig om volledig in vorm te geraken. Een dag later was het al beter en in de 1e rit in Burgos had ik best goede benen."

Hindley reed naar plaats 4 op 3 seconden van winnaar Sandiago Buitrago. "Ik zat goed in het wiel van Buitrago, maar ik aarzelde een beetje en zat net zoals de rest op de limiet. Ik ben tevreden en kan nu met vertrouwen vooruit kijken", besloot Hindley die nog de Vuelta zal rijden.