Voormalig Frans kampioen Anthony Roux stopt op het einde van dit seizoen

Anthony Roux hangt op het einde van het seizoen zijn fiets aan de haak. Hij reed heel zijn carrière voor Groupama-FDJ.

In 2007 kwam Anthony Roux als stagiair bij Groupama-FDJ terecht (toen nog Française des Jeux, red.). Nadien kreeg hij zijn 1e profcontract bij hen. In die periode reden ook Philippe Gilbert, Gianni Meersman en Jelle Vanendert nog voor de Franse ploeg van Marc Madiot.

Roux zal zijn hele carrière bij Groupama-FDJ blijven. Het seizoen 2022 wordt zijn laatste. Aan Franse media liet hij weten dat hij op het einde van dit jaar stopt.

Tijdens zijn carrière was Roux vooral een helper, maar hij was ook enkele keren succesvol. In 2009 won hij een rit in de Vuelta. Ook won hij in zijn carrière de Circuit de la Sarthe en de Circuit de Lorraine. Zijn grootste succes was in 2018. Toen werd hij Frans kampioen.