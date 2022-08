Geen ritoverwinning in de Ronde van Burgos voor Pieter Serry: Matevz Govekar is sterkste op de slotklim en boekt zijn 1e zege in zijn carrière

Matevz Govekar heeft de 4e rit in de Ronde van Burgos gewonnen. Hij was de sterkste op een steile slotklim. Pieter Serry klom naar plaats 4. Pavel Sivakov blijft leider.

De 4e rit in de Ronde van Burgos vertrok in Torresandino. Over glooiende wegen ging het naar de slotklim naar Ciudad Romana de Clunia. De rit was 169 km lang.

Na nog geen 10 km reed een groep van 14 renners weg. Daarbij zat Pieter Serry. Ook Lennard Hofstede en Fernando Gaviria waren mee. Ze reden samen bijna 3 minuten bij elkaar.

Op zo'n 40 km van de streep was er een aanval in de kopgroep en die splitste. Serry was mee met de 1e groep van 7 renners. Zij reden een minuut weg van de andere vluchters en het peloton was naar 4 minuten achterstand teruggeslagen.

De 1e groep reed richting de slotklim. Matevz Govekar bleek de sterkste. Het is de 1e overwinning in zijn carrière. Serry strandde op plaats 4. Pavel Sivakov blijft leider.