Wielerwereld herdenkt Bjorg Lambrecht: "3 jaar onwerkelijkheid en gemis"

Exact 3 jaar geleden overleed Bjorg Lambrecht in de Ronde van Polen. 3 jaar later herdenken ploegmaats van toen en anderen uit de wielerwereld het jonge Belgische klimtalent. Zijn grootste overwinning was het jongerenklassement in de Dauphiné in 2019.