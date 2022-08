Veel onduidelijkheid over toekomst van Sonny Colbrelli: "Voorlopig ben ik fan"

Sonny Colbrelli zakte tijdens de eerste rit van de Ronde van Catalonië net over de meet in elkaar.

Hij moest gereanimeerd worden en achteraf bleek dat hij hartritmestoornissen had, mogelijk na een coronabesmetting. Door de inplanting van een defibrillator zit koersen er voorlopig niet in. Zijn toekomst in het wielrennen is dan ook zeer onduidelijk.

“Ik voel me goed en probeer te genieten van mijn familie”, zegt de Italiaan aan La Gazetta dello Sport. “Ik heb de fiets niet losgelaten en ga elke dag zo'n drie tot vier uurtjes trainen.”

“Ik weet nog steeds niet wat ik ga doen. Het lijkt een eeuwigheid te duren, maar in werkelijkheid is het maar iets meer dan vier maanden geleden. Voorlopig ben ik gewoon fan.”