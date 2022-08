Victor Campenaerts heeft een boodschap: "Koersen is meer dan winnen"

Victor Campenaerts had na zijn overwinning in de Tour of Leuven een boodschap voor de wereld. Hij betrok zijn voormalige ploeg Team Qhubeka.

Na zijn overwinning in de Tour van Leuven sprak Victor Campenaerts tijdens het flashinterview voor de camera van Sporza. Op een bepaald moment had hij een boodschap. "Koersen is niet alleen winnen", begon Campenaerts. "Dat ben ik beginnen te beseffen naarmate ik ouder werd. Het betekent ook plezier en vriendschap. Voor sommigen is het entertainment, maar in Afrika gaat het om hoop." "Bij mijn vorige team, Team Qhubeka, hebben ze een mooi project", ging Campenaerts verder. "Dat project staat los van het wielrennen. Zij proberen mensenlevens in Afrika te veranderen door fietsen bij mensen te brengen. Ze doen dat via donaties. Wielrennen kan daarom ook voor hoop zorgen."