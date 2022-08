Zdenek Stybar is eerlijk na de Tour of Leuven: "Na zo'n zware koers weet je het nooit in de sprint"

Langs de ene kant kan Zdenek Stybar leven met zijn koers. Langs de andere kant vindt hij het resultaat jammer.

Zdenek Stybar ging met Victor Campenaerts naar de meet in de Tour of Leuven. Op papier was Stybar sneller, maar toch haalde Campenaerts het in de sprint.

"Op papier was ik sneller", zei Stybar na de wedstrijd voor de camera van Sporza. "Maar na zo'n zware koers weet je nooit. Dat is vandaag nog maar eens gebleken. Campenaerts was natuurlijk ook sterk en ik kreeg in de laatste 50 meter krampen. Maar dat is sport."

"Ik ben ook blij dat ik opnieuw kan strijden voor de overwinning na al mijn gezondheidsproblemen", ging Campenaerts verder. "Ik heb ook echt genoten van de wedstrijd en door het WK heb ik ook echt genoten van het parcours."