Grote wielerlanden Italië en Spanje maken opvallende keuzes voor EK wielrennen

De bondscoaches leggen de puzzel voor het EK wielrennen en bij wielerlanden als italië en Spanje is die puzzel vrij opmerkelijk.

Laat ons die gemaakte keuzes eens onder de loep nemen. Uiteraard heeft het vlakke parcours in München een aanzienlijke invloed op de beslissingen van de bondscoaches. Met Dainese, Trentin, Nizzolo, Mozzato en Milan neemt Italië vijf sprinters mee. Vooral Dainese en Nizzolo mogen in staat geacht worden om mee te doen voor de medailles. Wellicht zal finaal de kaart van één van deze twee getrokken worden.

Wie uit de boot valt, is Elia Viviani. Zijn beste periode op de weg ligt al even achter ons, maar hij blijft een man met snelle benen. Viviani zal zich echter toeleggen op het baanwielrennen in München en is in dat werk nog altijd een echte topper. Dat geldt ook voor Filippo Ganna, maar hij zal dus wel de EK-wegrit rijden. En niet de EK-tijdrit.

Opvallend, aangezien Ganna een grote kanshebber op goud zou zijn. Hij heeft natuurlijk al de regenboogtrui, het hoogste goed in het werk tegen de klok. Dan kun je al eens een EK-tijdrit laten liggen. Maar wat kan zijn rol worden in de wegrit? Ganna kan met zijn grote motor van een enorme waarde zijn voor de Italiaanse ploeg. Maar uiteindelijk is het wellicht toch aan de sprinters zelf. Of hij dan echt een verschil kan maken?

Ook bij Spanje spelen ze sprinters uit. Alleen: echte topsprinters hebben ze daar niet. Aberasturi en García zijn snel, ja. Maar om zich te meten met de allersnelste mannen op twee wielen, laat staan ze te kloppen: het lijkt eerder utopie. Om betrouwd te zijn met alle namen uit de Spaanse selectie, moet je het wielrennen overigens al erg goed op de voet volgen.

Toch is dit het beste wat Spanje te bieden heeft op dit EK, want met Valverde, Mas of andere klimmers kan het op dit parcours nu eenmaal niets doen. De nadruk ligt in Spanje nu eenmaal op het klimmen. Bij de Spaanse federatie denken ze beter toch eens na of ze geen initiatief kunnen nemen in het opleiden van een 'nieuwe Oscar Freire'. Omdat de opvolging magertjes uitvalt, kan het weinig ambitie koesteren voor het EK van 2022.