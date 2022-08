Na eerdere flitsen op de weg is stage bij Trek-Segafredo volgende logische stap voor Thibau Nys

De stage van Thibau Nys bij Trek-Segafredo kan nu echt beginnen. Zijn eerste wedstrijddagen bij de WorldTour-ploeg is het begin van zijn profcarrière als wegrenner.

Alles wat we weten over de benadering van Trek-Segafredo, wijst erop dat ze voor een geleidelijk stappenplan gaan met Thibau Nys. Vanuit zijn perspectief bekeken is een stage bij de ploeg van onder meer Jasper Stuyven en Edward Theuns de volgende logische stap in zijn carrière. Het is een kans die Nys junior verdiend heeft, met het behalen van de Europese titel bij de beloften en het winnen van de Flèche du Sud.

Het grote werk is uiteraard nog wel wat anders. Goed dat zijn intrede bij zijn nieuwe ploeg via een stage plaatsvindt. De komende maanden zal de staff heel veel leren over het potentieel van Thibau Nys op de weg, zowel inzake de trainingen en data als in wedstrijden. Plus-en werkpunten zullen aan het licht komen, terwijl er langzaam maar zeker gewerkt kan worden richting het zetten van de definitieve stap naar de profs.

Tomorrow marks the start of @tourdelain and the debut of our newest recruit, @thibau_nys4! We're excited to see Thibau representing the Trek-Segafredo colors 🤩#TDA22 pic.twitter.com/kJTWPyDGQ2 August 8, 2022

Trek-Segafredo is de perfecte ploeg om Nys hiervoor klaar te stomen. Met zijn prestaties in de Baloise Trek Lions is Nys een kind van Trek. Het houdt steek om op de weg zich verder te ontwikkelen in een omgeving die toch min of meer vertrouwd is. Bovendien: moest het dan in de eerste koersen toch ietwat tegenvallen, zullen ze bij Trek hem niet zomaar laten vallen. Andere ploegen zouden zich daar misschien wel blind op staren.

Ook uit de type wedstrijden die Nys gaat rijden, valt weer af te leiden: geleidelijk aan opbouwen, zeker niets forceren. Hij kan overleven op een klimmetje en heeft een goede sprint in huis. Die combinatie leidt in het wegwielrennen vaak tot resultaat. Daar zou men dus haastig naar op zoek kunnen gaan, maar in plaats hiervan zijn ze vooral bezig om van Thibau Nys een betere renner te maken.

© photonews

Dat is de juiste insteek en maakt dat Thibau schijnbaar de juiste keuze gemaakt heeft om op dit moment in zijn carrière deze beslissing te nemen. De uitvoering tijdens de koersen is nu aan hem zelf, bijgestaan door heel wat ervaren mensen. Aan de begeleiding zal het dus wellicht niet liggen. Aan zijn potentieel ook niet, gezien zijn eerdere klasseflitsen.