Primavera-winnaar Matej Mohorič komt met een verklaring voor tegenvallende Tour de France

De Primavera is de Tour de France niet. Dat moet je Matej Mohorič niet zeggen. Een verklaring voor zijn tegenvallende Tour is er nu wel.

Die heeft de Sloveen van Bahrein Victorious zelf onthuld op zijn Instagrampagina. "Ik voelde me niet geweldig in de Tour en had het nadien ook lastig om te herstellen. Bloedtesten hebben aan het licht gebracht dat ik een asymptomatische Covid-besmetting en mogelijk ook een infectie van het Eppstein-Barr virus recent heb opgelopen."

Als dat klopt, zijn dit wel ernstige zaken waar zeker geen risico's mee genomen mogen worden. "Ik ga meer tijd nemen om te rusten. Hopelijk zal ik me tijdig beter voelen zodat ik voor het seizoen eindigt nog koersen kan rijden!"

Mohorič reed een sterk voorjaar met winst in Milaan-Sanremo en ook nog een top 5 in de E3 en in Parijs-Roubaix. In de Tour kwam hij dus veel minder goed uit de verf en de Clásica San Sebastián reed hij nadien niet uit.