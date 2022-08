Thibau Nys staat voor zijn vuurdoop bij Trek-Segafredo op de weg: "Het voelt onwerkelijk"

Het is nu menens voor Thibau Nys. Zijn vuurdoop op de weg als stagiair bij Trek-Segafredo komt eraan. Iets om naar toe te leven.

De eerste rit in de Ronde van de l'Ain is dinsdag de eerste wedstrijddag voor Thibau Nys in het shirt van Trek-Segafredo. Voor hij de verplaatsing maakte, schreef Nys er al iets over op Instagram. "Zes jaar geleden vervoegde ik Trek-Segafredo tijdens een rustig fietstochtje. Een dag om nooit te vergeten." Nu komt zijn eerste koers met dezelfde ploeg eraan. "Het voelt onwerkelijk."

"Voor het eerst in mijn leven ga ik echt moeten klimmen", blikt Nys op de Ronde van de l'Ain vooruit in Het Laatste Nieuws. "Afwachten dus hoe ik dat overleef." Nys krijgt volop de kans om te groeien. Het rijden van klassiekers is nog niet voor meteen. "Ook niet in het voorjaar van 2023, waarin ik wel wat Belgische en buitenlandse eendagskoersen zal rijden, maar zeker nog niet de grote klassiekers."

Momenteel ligt de focus volledig op die eerste wedstrijd als stagiair. In Het Nieuwsblad heeft de 19-jarige renner het over een 'eersteschooldaggevoel'. Het is wel iets waar hij naar uitkijkt, zo geeft Nys aan. De bedoeling is in de eerste plaats om zo veel mogelijk te proberen bij te leren.