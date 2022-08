Lance Armstrong treedt opnieuw in het huwelijksbootje en doet dat in Frankrijk

Lance Armstrong is opnieuw getrouwd. Anna Hansen is de gelukkige.

Tussen 1998 en 2003 was Lance Armstrong al getrouwd met Kristin Richard. Samen kregen ze 3 kinderen. Het koppel scheidde in 2003.

In 2008 kwam Armstrong in contact met Anna Hansen. Ze vormden later samen een koppel en kregen 2 kinderen. 14 jaar later trouwden ze. Op Facebook sprak Armstrong over zijn "beste dag ooit".

Opvallend was de locatie waar Armstrong en Hansen trouwden. Ze deden dat in Frankrijk, in de buurt van Aix-en-Provence. Zo lijkt Armstrongs liefde voor Frankrijk, ondanks dat hij zijn 7 Tourzeges kwijtraakte, niet bekoeld.