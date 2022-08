🎥 Yves Lampaert gaat zich net als in de Tour weer presenteren als trotse boer(enzoon), deze keer op een voetbalveld

Yves Lampaert heeft wel zin in een intermezzo op een voetbalveld, nu hij van de Tour nog niet voldoende hersteld is om het EK te rijden.

De uitspraak "Ik ben maar een boerenzoon uit België" van Yves Lampaert na het winnen van de tijdrit en het veroven van het geel in de Tour, zit nog vers in ons geheugen. Die beelden worden weer bovengehaald in een filmpje van voetbalclub SV Zulte Waregem.

Waarna een boodschap volgt van Lampaert zelf. "Hey Essevee-fans. Zoals jullie weten ben ik trots om boer te zijn. Zondag nemen we het op tegen KRC Genk en ik zal er bij zijn om de aftrap te geven. Hopelijk zijn jullie daar ook om onze boeren naar de overwinning te schreeuwen."

Mooi bezoek deze zondag! šŸ¤©



šŸ’› Niemand minder dan geletruidrager en #Trotseboer @yveslampaert geeft zondag de aftrap van Essevee - KRC Genk!



šŸŽ« Je scoort jouw tickets voor deze partij online of op zaterdagvoormiddag in de Essevee Shop!#Trotsomboertezijn pic.twitter.com/4ERqTW9r5h — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) August 12, 2022

Na een inmiddels wereldbekende uitspraak te doen in een interview in de Tour, is het voor Lampaert eens een andere manier om zich als 'trotse boer' te presenteren in eigen streek. De aftrap van Zulte Waregem - RC Genk is zondagavond om 21u.