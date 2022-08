Marianne Vos wint haar 4e rit in de Ronde van Scandinavië: "De situatie was ideaal"

Marianne Vos won 4 ritten in de Ronde van Scandinavië. Voor de laatste rit hanteerde Jumbo-Visma een andere tactiek.

In het slot van de laatste rit in de Ronde van Scandinavië reed Anouska Koster alleen voorop. Daardoor zaten haar ploegmaats van Jumbo-Visma in een zetel en moesten de andere ploegen vol aan de bak om het peloton voor de massasprint terug te brengen. In de massasprint was Marianne Vos uiteindelijk de sterkste.

"De situatie was ideaal voor mij", zegt Vos. "Ik probeerde mij goed te positioneren. Uiteindelijk kwamen we met veel snelheid opzetten en dan weet je dat je de vlucht opslorpt en dat je moet gaan sprinten."

Vos won 4 ritten in Scandinavië. "Het is boven alle verwachtingen verlopen", zei ze. "We wilden een rit en de bergtrui winnen. We hadden meteen een rit en uiteindelijk konden we ook de bergtrui veiligstellen. Dan kwamen daar nog eens 3 ritten bij."