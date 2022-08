Ereplaats maar geen medaille voor 21-jarig Belgisch talent op EK: "Hoopte eigenlijk nu voor titel te gaan"

Ook jong talent mag ambitie koesteren. Na de medaille van vorig jaar werd de titel geviseerd en zo de lat wel heel hoog gelegd.

Het werd dit jaar een zesde plaats voor Fabio Van Den Bossche op het EK in het omnium. "Voor de start van de puntenkoers wisten we dat er nog heel veel mogelijk was. Het plan was om af en toe puntjes te sprokkelen bij de sprints, maar dat bleek vanaf het begin moeilijk. De tank was redelijk leeg op het einde. Vorig jaar stond ik op het podium, dus hoopte ik nu eigenlijk voor de titel te gaan", reageerde Van De Bossche bij Sporza.

KLAPBAND FRUSTREREND

Met een verdienstelije ereplaats mag zijn prestatie nog wel gezien worden. Het meest spijtige was nog een klapband die hij opliep in de afvalling. "Dat was heel frustrerend, omdat je in een afvalling je focus en ritme moet proberen behouden. Ik kwam terug op de baan met veel te veel adrenaline, dan wordt het moeilijk om terug in het goede ritme te komen. Dat was wel balen."

Uiteindelijk bleek dat de 21-jarige Belg net iets te veel achterstand had opgelopen op zijn concurrenten. "In de puntenkoers had ik nog goede benen, maar op het eind zat het gewoon niet echt mee", klonk zijn conclusie.