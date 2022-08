🎥 Greg Van Avermaet bij de les: hij reed niet verkeerd terwijl aanvaller voor hem dat wel deed

Greg Van Avermaet is nog altijd bij de les. Het niet verkeerd rijden in de finale van de derde rit in de Tour du Limousin bewees dat, net als de behaalde uitslag.

Van Avermaet maakte deel uit van een kopgroep van negen en spurte aan de aankomst in Malemort naar een tweede plaats achter ritwinnaar Ulissi. Voor Van Avermaet één van zijn beste prestaties van de laatste jaren. De Belg van AG2R Citroën bleek zich ook nog uiterst goed bewust van de omgeving. Ook voormalig wereldkampioen Rui Costa zat aanvankelijk in die groep. De Portugees plaatste op twee kilometer van het einde een vinnige aanval. Van Avermaet reageerde uitstekend en reed het gat dicht. Vervolgens kwamen ze bij een rotonde, waar Rui Costa rechtdoor ging en Van Avermaet de bocht naar rechts nam. De commentatoren gingen er even vanuit dat Van Avermaet verkeerd was gereden, maar het was Rui Costa die zich hieraan bezondigd had. Prima gedaan dus van Van Avermaet. Voorop blijven lukte evenwel niet. Rui Costa zal zich ongetwijfeld voor het hoofd geslagen hebben. De UAE-renner kwam als tiende binnen op 44 seconden van de winnaar, maar gelukkig voor hem was dat een ploegmaat.