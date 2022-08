Jumbo-Visma versterkt zich met Dylan van Baarle en Wilco Kelderman

Jumbo-Visma heeft zich met 2 renners versterkt. Wilco Kelderman en Dylan van Baarle tekenden voor 3 jaar.

Er waren al geruchten voor 1 augustus en Jumbo-Visma bevestigde die geruchten. Dylan van Baarle en Wilco Kelderman versterken de ploeg. Ze tekenden allebei voor 3 seizoenen.

Beide renners kunnen adelbrieven voortekenen. Van Baarle won dit jaar Parijs-Roubaix en vorig jaar won hij Dwars door Vlaanderen. Kelderman stond in 2020 op het podium van de Giro. Vorig jaar eindigde hij op plaats 5 in de Tour. Bij Jumbo-Visma zijn ze met de 2 aanwinsten verheugd.

STERKE PLOEG IN HET VOORJAAR

"De laatste jaren heb ik de ontwikkeling van Jumbo-Visma heel goed bijgehouden", zegt van Baarle. "Die ging alsmaar in stijgende lijn. Daarom koos ik ook voor Jumbo-Visma. Met Wout Van Aert, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck kunnen we een heel sterk team in het voorjaar opstellen."

Kelderman keert na 6 jaar terug naar de ploeg waar het voor hem allemaal begon. "Ik ben superblij om weer samen te werken", zegt hij. "Deze ploeg voelt nog altijd als een thuis aan en ik bleef contact houden. Ondertussen zette de ploeg stappen en ik ben benieuwd wat dat bij mij zal brengen."