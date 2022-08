🎥 Olympische kampioen op de weg ruilt Ineos voor EF

De Ecuadoriaan Richard Carapaz (29) rijdt vanaf volgend seizoen voor EF Education-EasyPost. Hij verlaat INEOS Grenadiers na drie seizoenen.

Met Richard Carapaz haalt EF Education-EasyPost een renner met ervaring binnen in de grote rondes. Naast zijn eindzege in de Giro van 2019 behaalde hij eerder dit seizoen nog de tweede plaats in de Giro, een derde plaats in de Tour vorig jaar en een derde plaats in de Vuelta van 2020. Hij is ook de huidige Olympische kampioen op de weg.

Bij zijn nieuwe team hoopt Carapaz een nieuwe grote ronde te winnen en hij droomt van het geel in Parijs. "Ik weet dat het mogelijk is. Ik weet wat mijn potentieel is en wat ik kan doen, wat ik kan bereiken, en ik vecht voor deze droom. Elke dag sta ik op met deze droom, die ik moet proberen in vervulling te laten gaan".

Ook teambaas Jonathan Vaughters is enthousiast over de komst van Carapaz: "De stijl van ons team past Richard perfect, want we hebben een leider nodig die races kan winnen met geslepen tactieken en niet alleen met brute paardenkracht. Dat is wat Richard ons brengt en we zijn erg enthousiast om hem zoveel mogelijk te helpen om zijn agressieve en sluwe racestijl te benutten".