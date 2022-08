Thibau Nys spurt naar een knappe top 5 in eerste etappe in Ronde van de Toekomst

Thibau Nys doet mee aan de Ronde van de Toekomst en heeft daar meteen een knappe top 5 laten optekenen. Een veelbelovend begin.

De Ronde van de Toekomst is zowat de meest prestigieuze wedstrijd voor beloften en Thibau Nys komt met zijn 19 lentes hiervoor ook nog in aanmerking. Nys junior maakt daar deel uit van de Belgische selectie. Na de ploegentijdrit op de eerste dag volgde vrijdag de eerste etappe in lijn.

RITWINST VOOR NOOR

Die vertrok en eindigde in La-Roche-sur-Yon. Na 121 kilometer koersen was het de sterke Noor Søren Wærenskjold die in de finale de beslissende sprong had gemaakt en dus al ver voor de streep kon vieren. Achter hem kwamen ze nog wel binnen de seconde over de meet.

Sebastian Kolze Changizi en Samuel Watson spurtten naar respectievelijk de tweede en derde plaats. Na de Deen en de Brit kwam Thibau Nys al binnen op plek 4. Voor laatstgenoemde een verdienstelijk begin van de Ronde van de Toekomst.