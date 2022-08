🎥 Campenaerts supportert nu al voor Ganna: "Hij zal dicht bij de 60km/u komen"

Victor Campenaerts is zijn werelduurrecord kwijt. De Brit Dan Bigham snoepte dat van hem af maar Campenaerts kijkt nu al uit naar de poging van Filippo Ganna.

Dat de reletief onbekende Brit Dan Bigham, perfomance engineer bij INEOS Grenadiers zijn record zou afpakken wist Campenaerts al bijna op voorhand. Maar volgens hem kon de Brit het record nog scherper gesteld hebben: "Hij heeft een beetje op safe gespeeld".

Maar Vocsnor kijkt ook al naar de toekomst. Want ooit zal Filippo Ganna ook een poging doen om dat record op zijn naam te zetten. Dat Ganna dat zal doen, daar is Campenaerts 100% zeker en daar geeft hij meerdere argumenten voor.

"Ganna is de beste tijdrijder van de wereld, hij is heel ervaren op de piste en Dan Bigham zal hem begeleiden bij zijn poging. Bigham heeft alle marginal gains er proberen uit te halen en zal die ook gebruiken voor Ganna. We zullen een waanzig record zien, dat dicht zal komen bij de 60km per uur. Mark my words!".