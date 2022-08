Marc Sarreau klopt Edward Theuns in de Tour Poitou-Charentes

Marc Sarreau heeft de 1e rit in de Tour Poitou-Charentes gewonnen. Hij klopte onder meer Edward Theuns. Sarreau is ook de 1e leider.

In de Tour Poitou-Charentes was de 1e rit ruim 193 km. De renners zagen de finish in Périgny 2 keer. Er was nog een plaatselijke ronde van ruim 40 km. Die was geaccidenteerd en had enkele korte hellingen.

Het duurde even, maar uiteindelijk kon er toch een vroege vlucht van 6 renners vertrekken. Daarbij was Emils Liepins van Trek-Segafredo de bekendste naam. Het peloton hield de ontsnapping kort bij zich en de verschillende ploegen losten zich af om op kop te rijden.

Uiteindelijk werd de kopgroep op zo'n 5 kilometer van de streep gegrepen. In de slotkilometer piloteerde Oliver Naesen Marc Sarreau perfect en die maakte het af in de massaspurt. Ook is hij de 1e leider. Edward Theuns werd 2e.