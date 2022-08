Campenaerts kan zich vinden in strategie Lotto-Soudal omtrent WK

Victor Campenaerts (30) had allicht mee kunnen gaan naar het WK in Australië. Maar de ploeg besliste dat de Belgen van de ploeg moeten thuis blijven.

Ondertussen is het degradatieverhaal van Lotto-Soudal wel bekend. Ze moeten genoeg UCI punten verzamelen om de degradatie uit de World Tour te vermijden. Belgen zoals Victor Campenaerts (en ook Arnaud De Lie) mogen van de ploeg dan niet naar het WK in Australië om dichter bij huis genoeg punten te verzamelen.

Campenaerts kan zich volledig vinden in die strategie van zijn ploeg. "In België heb je veel goede coureurs met wie je op het WK een ploeg rond Van Aert en Evenepoel kan bouwen. Terwijl er weinig andere renners zijn die in diezelfde periode in mijn plaats punten kunnen pakken voor Lotto-Soudal", zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Campenaerts had wel graag het WK gereden maar hij en de ploeg geven op dit moment voorrang aan de kleinere wedstrijden. "Soms moet je keuzes maken in het leven". Niet alleen voor zijn ploeg is het belangrijk om in de WorldTour te blijven, ook voor Campenaerts zelf: Ik lig nog twee jaar onder contract. Ook ik wil in de World Tour blijven."

Ewan mag wel naar het WK

Caleb Ewan mag dan weer wel naar het WK. De Australiër maakt in eigen land een kans op de wereldtitel en dat levert heel wat punten op. Andere buitenlandse renners, op Kron na, behoren niet tot de beste 10 renners van Lotto-Soudal en die punten tellen niet mee voor de degradatiestrijd.