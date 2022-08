Teuns geeft reden voor vertrek bij Bahrein-Victorious

Dylan Teuns debuteerde in de Egmont Cycling Race voor Israel-Premier Tech. Hij geeft nu ook een reden waarom hij vertrok bij Bahrein-Victorious.

Dylan Teuns reed de Tour nog voor Bahrein-Victorious maar veranderde daarna van team. Hij geeft nu meer uitleg over dat plotse vertrek.

"Zo kan ik al meteen broodnodige punten voor Israel-Premier Tech sprokkelen. Niet dat ik de situatie in mijn eentje kan rechttrekken, maar ik zal uiteraard wel m’n best doen", zegt hij aan HLN. Ook zijn programma na de Tour viel tegen bij Bahrein: "Ze hadden nog slechts vijf koersdagen ingepland, dat was pover".

Teuns wil het niet met zoveel woorden zeggen, maar de huiszoekingen bij Bahrein-Victorious zijn zeker één van de redenen waarom hij er vertrok. "De geruchten waren zeker niet goed voor mijn imago, maar nu zit ik elders en ben ik hopelijk van die kwaaltjes verlost. Uiteindelijk ben ik er wel in een goede verstandhouding vertrokken. Het sportieve aspect gaf de doorslag".