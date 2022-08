Ethias Cross heet vanaf komend seizoen Exact Cross en breidt uit

Ethias Cross, de verzameling van losse crossen in het veldrijden, heeft een nieuwe naam en heeft ook drie nieuwkomers.

Ethias was drie jaar lang de sponsor van de organisatie van de mooiste losse Belgische crossen. Exact, een bedrijf gespecialiseerd in business software neemt over.

“We zochten een mooie sport die een hoge zichtbaarheid en bekendheid geniet en zeer populair in België is”, legt CCO van Exact Wiegert de Vos de keuze voor de veldritwereld uit.

Nieuw op de kalender van de Exact Cross: de Zilvermeercross in Mol, de Azencross in Loenhout en de Kasteelcross in Zonnebeke. Voor de vrouwen verandert er niets, daar blijft de titelsponsor Rectavit Ladies Cross.

Alle wedstrijden komen rechtstreeks op VTM en worden becommentarieerd door Michel Wuyts samen met ex-wereldkampioen Niels Albert. De cross kan ook gevolgd worden bij Eurosport of GCN.