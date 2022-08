Is Danny van Poppel de nieuwe Morkov? "Ik ben gelukkig zo"

Danny van Poppel (29) ontpopt zich steeds meer tot een van de beste sprintloodsen ter wereld. Hij hielp Jakobsen aan de Europese titel en Sam Bennett aan dubbele ritwinst in de Vuelta.

Danny van Poppel heeft het in het verleden bij heel wat ploegen geprobeerd als echte sprinter. Hij reed onder meer voor Trek, Team Sky en Intermarché-Wanty-Gobert. Hij won in 2015 een rit in de Vuelta maar verder geraakte hij niet.

De Nederlander moest door het afhaken van Sam Bennett in de Tour opnieuw kopman zijn maar ook daar geraakte hij niet verder dan enkele ereplaatsen. Recentelijk op het Europese kampioenschap en in de Vuelta vervulde hij echter zijn rol als lead-out perfect en daar voelt Van Poppel zich heel gelukkig bij.

"Ik wil steeds lead-out blijven. Dat kun je alleen maar met een hele goede sprinter. Ik ben heel blij dat ik dat hier in de Vuelta toch heb kunnen bewijzen. Ik voel me heel goed als lead-out, dan voel ik me gelukkiger", zegt hij in een reactie aan Sporza.