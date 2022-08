Sarreau wint eens niet in Tour Poitou-Charentes, dubbelslag voor Zwitser in tijdrit

In de Tour Poitou-Charentes is er eens een andere winnaar dan Marc Sarreau. De voormalig Europese kampioen tijdrijden pakte de ritwinst en de leiderstrui.

Op dag 3 van de Tour Poitou-Charentes stonden er twee ritten op het programma. In de ochtendrit was Marc Sarreau van AG2R Citroën voor de derde keer op rij de snelste.

In de tijdrit in de namiddag kwam Sarreau er niet aan te pas. Dat was spek voor de bek van Stefan Küng. De Zwitser verloor onlangs zijn Europese titel tijdrijden aan zijn landgenoot Stefan Bisseger maar deze keer liet Küng zich niet verrassen.

De Fransmannen Vauqelin en Latour werden tweede en derde. Oliver Naesen werd eerste Belg op de 13e plaats. In het klassement neemt Küng de leiderstrui over van Sarreau. Er volgt nu nog één rit in de Tour Poitou-Charentes.