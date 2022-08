Stefan Küng schrijft de Tour Poitou-Charentes op zijn naam, de slotrit is voor Lorrenzo Manzin

Stefan Küng heeft de Tour Poitou-Charentes gewonnen. Na de tijdrit van gisteren kwam de eindzege voor hem niet meer in gevaar. Lorrenzo Manzin spurtte naar de overwinning in de slotrit.

In de Tour Poitou-Charentes waren ze ondertussen al aan de laatste rit aanbeland. Vanuit Mansle ging het in noordelijke richting om na 185 km in Poitiers aan te komen. In en rond Poitiers waren er 2 plaatselijke ronden met een muurtje van een halve kilometer aan zo'n 8%.

Het duurde even, maar na meer dan een uur kon de vroege vlucht toch uiteindelijk vertrekken. Onder meer Mikaël Chérel en Samuele Zoccarato behoorden bij de vlucht van 6 renners. Ze kregen samen bijna 4 minuten voorsprong.

Het peloton moest redelijk wat moeite doen om de vroege vlucht terug bij te halen. Op 15 km van de streep hadden we nog steeds een verschil van ongeveer anderhalve minuut. Pas in de slotkilometer werd de laatste vluchter gegrepen bij de voorbereiding van de massasprint. Lorrenzo Manzin won die. De eindzege van Stefan Küng kwam nooit in gevaar.