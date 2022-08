Wie anders? Thomas De Gendt pakt uit met hilarisch mopje na nieuws over WK

Thomas De Gendt reed een prima tijdrit onderweg van Elche naar Alicante, maar hij heerste vooral opnieuw op de sociale media.

De Gendt reageerde op Twitter op het nieuws dat de Ieren niet naar het WK in Australië trekken - met de kwinkslag zoals steeds.

"Ze blijven liever Ier", had De Gendt er niet beter op gevonden om de afwezigheid van Bennett en co down under te plaatsen.

Het toont nog maar eens aan dat De Gendt altijd een speelvogel is en zal blijven, maar ook de nodige tegenwoordigheid van geest heeft.