Mettepenningen neemt drastisch besluit in dossier Laurens Sweeck

Vanaf 1 september maakt Laurens Sweeck geen deel meer uit van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Normaal zou Laurens Sweeck pas eind dit jaar de ploeg verlaten, maar ondertussen hebben beide partijen beslist om de samenwerking op 1 september stop te zetten.

“Ik heb heel veel vertrouwen in de kwaliteiten van Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Ryan Kamp, de profs waarmee we het nieuwe crossseizoen gaan aanvatten”, zegt manager Jurgen Mettepenningen op de website van het team.

“En Laurens Sweeck kan van bij de seizoensstart meteen bij zijn nieuwe ploeg integreren en hoeft zo niet op 1 januari de logistiek moeilijke overstap te maken.”

“Het is voor de spankracht van de sport ook beter dat de betere renners verspreid zitten over verschillende teams, zeker aangezien de veldrittop momenteel uitgedund is door de problematiek van Toon Aerts.”