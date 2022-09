🎥 De 2e etappe in de Tour of Britain eindigt met een millimetersprint: Cees Bol is de winnaar

Cees Bol heeft de 2e etappe in de Tour of Britain gewonnen. Hij haalde het in een millimetersprint van Jake Stewart. Corbin Strong blijft leider.

Net als de openingsetappe in de Tour of Britain was ook de 2e rit een lastige rit. Van Hawick naar Duns ging het de hele dag op en af. Op het einde waren er ook 3 officiële beklimmingen. De top van de laatste helling lag op zo'n 5 km van de aankomst die na ruim 175 km lag. De slotkilometer liep nog een beetje op. Na nog geen 2 km was de vroege vlucht al vertrokken. Daarin zaten enkel renners van continentale ploegen bij. Ze kregen maximaal 5 minuten van het peloton. In de laatste 40 km werd alles beslist. Op de 1e klim van de dag verbrokkelde de vroege vlucht en op de 2e klim werd de laatste vluchter gegrepen. Op de laatse klim waren er nog enkele aanvallen. Onder meer Nils Politt en Dylan Teuns waagden hun kans. Toch gingen we met een uitgedund peloton gaan sprinten. Het werd uiteindelijk een millimetersprint tussen Jake Stewart en Cees Bol. De fotofinish duidde Bol aan als winnaar. Kenneth Van Rooy eindigde op een 6e plaats. Corbin Strong blijft leider. 🚴‍♂️🇬🇧 | Cees Bol denkt zelf niet dat hij wint, maar hij heeft het mis! Eindelijk weer een overwinning voor de Nederlander. Dat is mooi voor Bol. #TourOfBritain pic.twitter.com/zKFa5uuNfa — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 5, 2022